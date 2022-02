Violenza sulle donne, il camper rosa della polizia a Spoleto

Nel giorno di San Valentino in piazza Garibaldi l'iniziativa della campagna "Questo non è amore"

Sarà a Spoleto, lunedì mattina, il camper rosa della polizia di Stato per far conoscere le misure contro la violenza alle donne e sensibilizzare a questo tema.

Nel giorno di San Valentino la campagna “Questo non è amore” prosegue a Spoleto, in piazza Garibaldi.

Domenica, in piazza IV Novembre a Perugia, i cittadini hanno potuto visitare il camper rosa della Polizia di Stato, allestito come aula didattica multimediale, e si sono confrontati sul tema del contrasto alla violenza di genere con la squadra multidisciplinare che è intervenuta per descrivere l’iniziativa, informare e aiutare a far emergere il sommerso, casi di violenza taciuta e nascosta.

L’iniziativa ha registrato un notevole entusiasmo, ricevendo apprezzamenti e consensi da parte di molti cittadini, i quali si sono avvicinati al personale del settore Anticrimine della Questura di Perugia per avere maggiori informazioni sulla tematica.