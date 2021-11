Violenza sulle donne, a Terni 70 violenze sessuali da inizio anno - Tuttoggi

Violenza sulle donne, a Terni la Questura si illuminerà di arancione per il progetto "Orange the world"promosso dall’ente ONU per l’uguaglianza di genere

Una giornata densa di impegni, quella del 25 novembre, per la Polizia di Stato di Terni, impegnata su più fronti: la lotta al cyberbullismo e alla violenza sulle donne.

I dati relativi alla violenza sulle donne

Secondo i dati forniti dalla Questura di Terni, gli agenti di via Antiochia, tra il primo gennaio e il 31 ottobre 2021, sono intervenuti in 231 occasione per maltrattamenti in famiglia, violenza di genere e atti persecutori. Sul totale degli interventi 101 sono stati per maltrattamenti in famiglia (46 a Terni e 55 in provincia); 70 per atti persecutori (24 a Terni e 46 in provincia). L’ultimo allarmante dato riguarda le 70 violenze sessuali registrate da inizio anno, delle quali 24 denunciate a Terni e 46 in provincia. Tredici persone sono state raggiunte dall’ammonimento del Questore per atti persecutori, 7 per violenza domestica.

Polizia in campo per contrastare violenza di genere

In Piazza della Repubblica è stato possibile incontrare gli operatori della Questura e della Polizia Postale di Terni e di Perugia che hanno informato i cittadini sulle attività messe in campo dalla Polizia di Stato per contrastare la violenza di genere e per educare ad un uso responsabile della Rete.

Questo non è amore

Il Questore di Terni, Bruno Failla, insieme al Sindaco di Terni Leonardo Latini, ha incontrato le autorità, gli studenti e le rappresentanze delle associazioni antiviolenza cittadine in una conferenza stampa alla Bibliomediateca, dove è stato presentato un video realizzato dalla Questura nell’ambito della campagna “Questo Non E’ Amore”.

Studenti educati per contrastare violenza di genere

Gli studenti degli Istituti Comprensivi Marconi e Fatati di Terni e dell’Istituto Omnicompresivo Amelia hanno avuto la possibilità di partecipare ad una lezione special, a bordo del truck multimediale, tenuta dagli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Terni e Perugia, dove hanno poi incontrato, insieme al Questore e al Sindaco, il Prefetto Emilio Dario Sensi, il Presidente dalla Provincia Giampiero Lattanzi e le massime autorità militari e civili.

Orange the world

La giornata si concluderà questa sera alle 18.00 in via Antiochia, dove, nell’ambito dell’iniziativa “Orange the World”, promossa dall’ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere, per la promozione dei diritti umani, dell’uguaglianza e dello sviluppo della condizione femminile, la sede della Questura di Terni verrà illuminata di arancione.