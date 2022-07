Violenza sessuale su una 16enne all'interno del treno, arrestato 30enne - Tuttoggi

Il grave episodio è avvenuto lungo la Fcu, proprio all'altezza di Umbertide | La minorenne, appena scesa dal convoglio, è andata subito a denunciare il fatto ai genitori

Un 30enne residente a Umbertide è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una minore.

Il grave episodio si sarebbe consumato nei giorni scorsi all’interno di un treno in corsa della Fcu, dove il giovane, già noto alle forze dell’ordine e in quell’occasione pure in stato di ebbrezza, avrebbe avvicinato una ragazza 16enne, molestandola ripetutamente, toccandole gambe e seno e tentando perfino di baciarla.