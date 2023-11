Violenza sulle donne, la Caserma dei Carabinieri si tinge di arancione

L’evento è stato possibile grazie alla collaborazione con il Soroptimist International – Club Valle Umbra, impegnato su questo fronte

In occasione del 25 novembre 2023, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Compagnia Carabinieri di Foligno aderisce alla campagna internazionale “ORANGE THE WORLD DAY” illuminando la facciata della caserma con il colore arancione, scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere.

Il contributo del Soroptimist

L’evento è stato possibile grazie alla collaborazione con il Soroptimist International – Club Valle Umbra, che nel 2017 ha provveduto all’allestimento, presso la caserma di via Garibaldi, di un’aula per le audizioni nell’ambito dell’iniziativa “Una stanza tutta per sé”, creando un ambiente protetto e dedicato che tende ad un approccio meno traumatico con gli investigatori ed a trasmettere una sensazione di accoglienza della persona ed attenzione per le sofferenze subite.