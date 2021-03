Violento scontro tra auto a San Maiano, tre in ospedale - Tuttoggi

Semi frontale tra due Renault Megane lungo la statale, i feriti non sarebbero gravi

Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di oggi (mercoledì 17 marzo), lungo la statale a San Maiano (frazione di città di Castello).

Intorno alle ore 19, per cause ancora in corso di accertamento, due Renault Megane si sono scontrate in un semi frontale. L’impatto è stato abbastanza violento e le tre persone coinvolte sono state portate in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco tifernati, carabinieri e 118. I tre feriti non sarebbero gravi.