Viola il divieto di dimora a Terni: arrestato pluripregiudicato - Tuttoggi.info

La Polizia di Stato di Terni, il 13 marzo scorso, ha arrestato un 45enne originario del Bangladesh.

L’uomo era stato già arrestato a febbraio per atti persecutori contro la ex e il giudice aveva disposto, oltre al divieto di avvicinamento, anche il divieto di dimora a Terni.

Il 45enne, pluripregiudicato, è stato identificato il 10 marzo scorso da una pattuglia della Squadra Volante in via Roma. Si tratta di un uomo senza fissa dimora, che non ha dato il consenso all’applicazione del braccialetto elettronico: per lui, quindi, si sono di nuovo aperti i cancelli del carcere.