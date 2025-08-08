 Vìola il divieto di avvicinamento, arrestato 64enne - Tuttoggi.info
Vìola il divieto di avvicinamento, arrestato 64enne

Redazione

Ven, 08/08/2025 - 15:16

Gli agenti delle volanti della Polizia di Stato di Perugia hanno arrestato un 64enne, cittadino colombiano, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa per violazione del provvedimento e inosservanza delle prescrizioni connesse all’utilizzo del braccialetto elettronico.

Giovedì mattina, infatti, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, dopo aver notato un uomo sospetto, gli operatori hanno deciso di sottoporlo ad una verifica più approfondita, attività che ha dato esito positivo. Dai successivi accertamenti è emerso che il 64enne, destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento, disposta lo scorso 16 luglio dal G.I.P. a seguito di precedenti episodi di maltrattamenti in ambito familiare, aveva violato le prescrizioni disposte dall’Autorità Giudiziaria, superando il perimetro di sicurezza e avvicinandosi al luogo di residenza della vittima.

Sentito in merito alla sua presenza in quel luogo, l’uomo non è stato in grado di fornire una valida motivazione. Per questo motivo, il 64enne è stato accompagnato in Questura dove, al termine delle formalità di rito, è stato tratto in arresto in flagranza per la violazione della misura cautelare e, su disposizione del Pubblico Ministero, immediatamente liberato, in attesa dell’udienza di convalida.

