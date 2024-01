Vigili, non solo 76mila multe e 250 patenti ritirate: denunciati 15 minorenni

Un anno di attività della polizia locale, tra veicoli fermati e interventi per la sicurezza e il decoro urbano



Sono stati 55 i controlli effettuati dalla polizia locale di Perugia nel corso dell’ultimo nei confronti di minori. Dei 222 identificati, 15 sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e due segnalati alla Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale.

Il Nucleo Decoro Urbano Fontivegge ha controllato 272 veicoli e identificato 565 persone, con quattro espulsioni, 22 notizie di reato di cui sei per spaccio e due arresti, 620 accertamenti su esposti, 95 accessi di immobili e 22 bonifiche di occupazioni abusive.

Quanto all’attività legata al Codice della strada, sono stati 1.298 gli incidenti stradali rilevati (di cui tre mortali, sette con prognosi riservata e 341 con feriti), 76.648 le violazioni, 9.971 gli accertamenti anagrafici, 75 le comunicazioni di notizia di reato per guida sotto l’influenza dell’alcol e sostanze stupefacenti, 250 le patenti e carte di circolazione ritirate, 14.732 le richieste di interventi presso la Centrale operativa.

Tra le attività svolte dalla polizia locale ci sono anche i 1 .270 servizi di ordine pubblico, i 318 accertamenti in materia di sicurezza e decoro urbano, i 134 trattamenti sanitari obbligatori eseguiti, 6i .585 i permessi annuali rilasciati dall’Ufficio permessi e i 13.056 giornalieri.