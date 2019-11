Vigili del fuoco salvano cavalla in un fosso da 3 giorni | Foto

I vgili del fuoco di Spoleto sobo intervenuti in località Borgiano intorno alle 15:45 di venerdì per il recupero di una cavalla adulta caduta in un fosso e rimasta impantanata circa 3 giorni fa.

La cavalla è stata recuperata e messa in salvo mediante vari sistemi di recupero di derivazione speleoalpinofluviale e con un paranco manuale. L’animale, stremato, è stato affidato alle cure della dottoressa veterinaria intervenuta sul posto.

