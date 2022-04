Vicenza – Perugia, formazioni e dove vederla in tv

Al Romeo Ment per entrambe le squadre servono solo i 3 punti per provare ancora ad inseguire i rispettivi obiettivi

Al Romeo Menti (ore 15) sfida tra due formazioni biancorosse con diversi obiettivi. Il Vicenza per provare a restare in Serie B, agganciando i playout. Il Perugia per inseguire il sogno plaoff. Entrambe le formazioni devono però provare a vincere per alimentare ancora la speranza.

Qui Vicenza

Francesco Baldini, appena arrivato dalla panchina del Lane dopo il fallimento del Catania, ha avuto solo pochi giorni a disposizione per conoscere i suoi nuovi giocatori. Si affida allora alla continuità, cercando di spingere più sull’aspetto motivazionale.