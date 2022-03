Vicenda Portavoce, il sindaco Sisti chiede scusa alla minoranza e rilancia - Tuttoggi

La minoranza presenta una mozione per la revoca del mandato al Portavoce da discutere con l'urgenza, che viene però respinta dal Consiglio

Getta acqua sul fuoco il sindaco Andrea Sisti, dopo che la vicenda del post di Facebook scritto dal portavoce Fabio Pinchi e indirizzato ai consiglieri di opposizione in Consiglio, ha fatto scricchiolare la tenuta politico-istituzionale dell’amministrazione.

Il primo cittadino lo fa già nello spazio delle comunicazioni, in apertura del Consiglio comunale in programma oggi, 21 marzo, prima ancora che sia letta una mozione delle minoranze presentata appunto oggi ma che non poteva essere comunque votata visto che non era all’ordine del giorno.

In questi casi è prassi votare l’urgenza in modo che si possa mettere al primo punto all’ordine del giorno del prossimo consiglio.

Mozione che chiedeva la revoca dell’incarico a Pinchi proposta rapidamente dai consiglieri di opposizione.

La mozione per la revoca del mandato

Di seguito il testo integrale del documento:

Attraverso la presentazione di una Mozione consiliare, come forze di opposizione, chiederemo al Sindaco Sisti di revocare con effetto immediato la nomina del suo Portavoce signor Fabio Pinchi.

Tale richiesta scaturisce dal comportamento, assolutamente non consono al ruolo rivestito, che l’interessato ha tenuto nei confronti dei gruppi consiliari di minoranza.

Infatti, senza che ne ricorressero i motivi, con il pretestuoso intento di esaltare un presunto intervento effettuato dal Comune di Spoleto, attraverso la pubblicazione su Facebook di un post a sua firma, ha ritenuto opportuno ironizzare, delegittimare, disprezzare e deridere gli stessi Gruppi, palesando indisponente arroganza e calpestando ogni sano principio di rispetto istituzionale.

Vogliamo ricordare al signor Pinchi che i suoi interventi quale Portavoce, non possono avere la stessa valenza o il medesimo discernimento di quelli fatti quale mattatore della Rivista degli Studenti al Teatro Menotti, o quelli costruiti durante la campagna elettorale.

E non può essere considerata una bazzecola o una semplice uscita infelice quanto accaduto, perché per il compito a cui è chiamato, anche la forma ed il metodo sono sostanza, e le parole del Portavoce del Sindaco, non possono essere rivestite con il principio della superficialità verbale e con il sistema della scontata satira.

Dietro a quelle considerazioni poco ortodosse, non c’è solo la dignità dei Consiglieri di opposizione, ma il prestigio della nostra città.

Oltre al contenuto offensivo, il comportamento del signor Pinchi, già da questa prima uscita, ha fatto emergere la sua approssimazione amministrativa e la totale inadeguatezza al ruolo rivestito. Abbiamo aspettato che il Sindaco prendesse le distanze da simile condotta del suo Portavoce, ma così purtroppo non è stato, lasciando al silenzio assoluto il compito di far decantare la anomala e grave situazione.

Già nel recente passato, anche se con sfumature diverse, avevamo denunciato l’inopportunità di nominare un Portavoce, che pesa economicamente sul bilancio comunale.

Se poi la voce è quella che abbiamo ascoltato, ci rammarichiamo di non aver protestato con maggiore incisività.

Siamo in un momento di particolare crisi economica, con eventi legati al futuro imprevedibili e preoccupanti: c’è proprio bisogno di un Portavoce, oltretutto scelto all’esterno dell’Ente, che costa alla comunità dodicimila euro lorde all’anno?

E’ una domanda che rivolgiamo soprattutto ai nostri colleghi consiglieri di maggioranza che, come noi, saranno chiamati a votare questa mozione.

Per le ragioni su riportate, in caso di auspicabile positiva votazione della stessa, una volta revocato l’incarico, possibile in virtù di quanto previsto dal ROUS, inviteremo il Sindaco a soprassedere alla nomina di un nuovo Portavoce.

Maria Elena Bececco, Diego Catanossi, Giancarlo Cintioli, Alessandro Cretoni, Alessandra Dottarelli, Sergio Grifoni, Paolo Imbriani, Gianmarco Profili, Paolo Piccioni.

L’intervento del sindaco

E’ così lo stesso sindaco a prendere di petto la questione, riconoscendo come il post sia stato un errore di percorso (o di inesperienza) e chiedendo scusa in prima persona ai diretti interessati. Il tutto senza discutere nel merito del post stesso e sorvolando sulla posizione futura del portavoce, che a questo punto rimane sub iudice rispetto alla presa di posizione del sindaco in Consiglio.

Ma il primo cittadino fa anche un passo in più, ricordando alle minoranze come gli errori possono capitare a tutti, riferendosi ad altri post di Facebook (presumibilmente uno in particolare del Consigliere Sergio Grifoni) con il quale si dava conto degli aumenti di stipendio di Assessori, Sindaco e Presidente del Consiglio, definendoli legittimi, ma senza aggiungere che gli stessi sono frutto di un dettato nazionale e non dell’amministrazione locale, Spoleto in particolare.

Nel frattempo dunque cosa accadrà in futuro rispetto al ruolo operativo di Fabio Pinchi lo si potrà capire solo analizzando (qualora verranno resi noti) i termini del confronto sull’argomento che si sarebbe tenuto oggi in tarda mattinata, tra Andrea Sisti e il portavoce.

Per la cronaca, la mozione dopo la lettura in aula, è stata messa al voto per l’urgenza.

Il Consiglio ha respinto l’urgenza con i seguenti risultati: 22 i presenti al voto, nessun astenuto, 8 voti favorevoli e 14 contrari.