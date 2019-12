Viabilità Scafali, assemblea promossa dai consiglieri Minelli (Pd) e Fantauzzi (M5S) - Tuttoggi

Il consiglieri comunali Claudia Minelli (Pd) e David Fantauzzi (Movimento 5 Stelle) hanno indetto un’assemblea pubblica giovedì 12 dicembre, alle 21, al centro civico di Scafali per discutere con i cittadini le ordinanze che riguardano la viabilità della frazione.

In una nota congiunta spiegano che “abbiamo ritenuto opportuno indire una assemblea pubblica per dare modo ai cittadini di esprimere la loro opinione sulle recenti modifiche alla viabilità nella frazione di Scafali, emanate attraverso 2 ordinanze del sindaco, la seconda delle quali intervenuta per correggere in parte la prima ordinanza, dopo che molti residenti si erano lamentati per i disagi che avrebbero determinato le modifiche apportate.

Crediamo che sia dovere dell’amministrazione comunale ascoltare le istanze dei cittadini attraverso l’ascolto e la partecipazione, soprattutto quando si tratta di provvedimenti che riguardano la vita quotidiana di lavoratori, studenti e attività commerciali. Per questo motivo abbiamo invitato a partecipare all’assemblea pubblica l’assessore Riccardo Meloni, in rappresentanza dell’amministrazione comunale”.