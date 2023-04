Via le manette e fugge prima del processo, riacciuffato dopo una caccia all’uomo in centro

Il detenuto - un 27enne tunisino - ha corso le scalette di Sant'Ercolano, per poi provare a nascondersi a Palazzo della Penna, dove è stato trovato dagli agenti

Caccia all’uomo per le vie del centro di Perugia, dopo che un detenuto – un tunisino di 27 anni in carcere a Terni, ma che doveva comparire davanti al giudice di pace a Perugia per un altro processo – si è tolto le manette e si è dato alla fuga.

Il 27enne ha approfittato della sosta del cellulare della polizia penitenziaria in via Baglioni, poco prima del Tribunale. Si è tolto le manette ed è fuggito scendendo di corsa le scalette di Sant’Ercolano. inseguito dagli agenti della penitenziaria che lo avevano in custodia, dalla polizia di Stato e dai vigili della municipale.