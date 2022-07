Al via iter progettuale per la nuova "Dante Alighieri", scuola pronta entro giugno 2026 - Tuttoggi

Dopo il finanziamento di quasi 10 milioni con il Pnrr è stato aperto un bando di concorso del Ministero per acquisire la migliore proposta progettuale

Dopo il finanziamento da 9 milioni 585 mila euro con il Pnrr, è partito anche per la scuola Dante Alighieri di Città di Castello l’iter progettuale che porterà alla costruzione del nuovo edificio (destinato a ospitare oltre 300 studenti) nell’attuale sito del quartiere La Tina.

Come annunciato dal sindaco Luca Secondi, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti e all’assessore ai Servizi Educativi Letizia Guerri c’è infatti anche l’istituto tifernate tra le 212 scuole di tutta Italia per le quali il Ministero dell’Istruzione ha aperto un bando di concorso finalizzato all’acquisizione delle proposte progettuali per la realizzazione di nuove scuole, previste dal programma “Futura – La scuola per l’Italia di domani”.