Via Birago e il picnic di quartiere. Venerdì 13 settembre il cibo al centro del villaggio: presentazione del progetto Food coop, cinema e condivisione - Tuttoggi.info

Cibo e cinema in via Birago. Un pomeriggio di partecipazione e socialità per presentare ai residenti le progettualità in corso nella via e condividere insieme un picnic al “parchetto tra i palazzi”. Appuntamento venerdì 13 settembre, in via Birago, per una giornata che mette il cibo e la comunità al centro. L’iniziativa è promossa dalle associazioni C.A.P. 06124 Aps, MenteGlocale e Coscienza Verde, in collaborazione con CIA Umbria e Cookism – autismo in cucina. Si comincia alle 18.30 con la consegna della spesa del Gas settimanale, che per l’occasione dalla piazzetta si sposterà al “parchetto tra i palazzi”. Dalle ore 19 picnic di quartiere con cibo condiviso e socialità. Si invitano i partecipanti a portare qualcosa in più da condividere con gli altri. È previsto comunque un punto ristoro con i panini realizzati dal progetto cookism – autismo in cucina. Alle ore 20 ci sarà la presentazione progetto Food Coop. Intervengono: David Grohmann, assessore Ambiente, aree verdi, rigenerazione urbana e politiche del cibo e Andrea Stafisso, assessore Sviluppo economico sostenibile, commercio e artigianato del Comune di Perugia; Bianca Maria Torquati, Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari ed ambientali dell’Università degli studi di Perugia; Matteo Bartolini, presidente CIA Umbria e i rappresentanti delle associazioni MenteGlocale, C.A.P. 06124 Aps, Coscienza Verde. La serata si conclude con la proiezione gratuita del documentario Food Coop di Thomas Boothe, Maellanne Bonnicel (Francia, 2016, 97’). Il film racconta la vicenda di Park Slope, la food coop nata nel 1973 da alcuni utopisti che decisero di creare un supermercato autogestito, e che oggi vanta 17.000 membri che lavorano nel supermercato 3 ore al mese e in cambio beneficiano dei migliori prodotti alimentari di New York a prezzi accessibili. L’iniziativa nasce per condividere con la comunità il progetto in via di co-costruzione di supermercato collaborativo. Un supermercato, che nascerà nei prossimi mesi in via Birago, basato sulla cooperazione degli attori coinvolti, che punta allo sviluppo di una filiera capace di rispondere ai bisogni di tutti i portatori di interesse. In questo modello i ruoli canonici di “produttore” e “consumatore” vengono riconsiderati proponendo la partecipazione attiva di entrambi alle varie fasi che intercorrono dalla produzione al consumo.

Il processo messo in moto a Perugia porterà alla costituzione di una cooperativa che in prima battuta aprirà e gestirà un alimentari in via Birago.

Per la futura cooperativa, dunque, l’agricoltura e la vendita di prodotti alimentari rappresentano il mezzo per contribuire in maniera fattiva alla costruzione e alla promozione di una città sostenibile, alla creazione di spazi partecipati e di comunità aperte, inclusive e plurali, all’empowerment sociale e all’interesse generale. Come detto, si tratta di un modello che prevede la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, e in particolare dei consumatori, che avranno la possibilità di contribuire alle scelte di impresa e partecipare attivamente, con lavoro volontario, ottenendo dei vantaggi in termini di prezzi e servizi.

L’idea imprenditoriale nasce in continuità con il G.A.S. di via Birago (gestito dall’associazione C.A.P. 06124), Gruppo di Acquisto già attivo da 4 anni nel quartiere e ne rappresenta la sua evoluzione, puntando ad aumentarne l’offerta dei prodotti disponibili, ampliarne il bacino di utenti e garantirne la sostenibilità nel medio-lungo periodo.

Luogo: Parchetto di via Birago, via Birago, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA