Nel weekend è “Ventomania”, aquiloni da tutto il mondo tornano a colorare il cielo di Gubbio

Combattimenti e battaglie tra aquiloni animeranno i cieli del Teatro Romano dalle 10 del mattino di sabato fino al tardo pomeriggio di domenica, e per i tanti spettatori attesi ci saranno stand gastronomici, possibilità di acquistare aquiloni da testare subito e di vivere esperienze uniche in e-bike. Domenica pomeriggio, alle 15, arrivano anche gli Sbandieratori della Città di Gubbio, a colorare, oltre ai cieli, anche i prati del Parco del Teatro Romano con la loro esibizione.

A presentare la manifestazione stamattina (22 marzo), a Palazzo Pretorio, c’erano il sindaco Filippo Stirati, l’assessore allo Sport Gabriele Damiani e Fabrizio Pierotti per l’associazione Eolo. “Aspettiamo a Gubbio 31 gruppi di aquilonisti dall’Italia e da tutto il mondo – ha spiegato quest’ultimo – con la novità, quest’anno, della presenza degli amici di Gubbio bike, appassionati come noi di vita all’aria aperta, e dei Padri Agostiniani che ci saranno a fianco per coinvolgere i giovani”.

L’assessore Damiani ha rivolto il grazie dell’amministrazione all’associazione e agli uffici comunali che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, parlando di un “rapporto importante tra pubblico e privato che ancora una volta ci porta a pensare e realizzare eventi di altissima qualità”. Stirati ha parlato di un evento caratterizzato dalla presenza di “tante forze attive con sensibilità e culture divergenti, che si sono messe insieme per dare vita ad una manifestazione coinvolgente, all’insegna della natura, della sostenibilità e della valorizzazione del territorio. Un appuntamento originale e fortemente attrattivo che sposerà la magia degli aquiloni alla bellezza del nostro Teatro Romano”.