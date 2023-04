Venerdì la Processione del Cristo Morto, ecco il percorso | Cambiano traffico e sosta - Tuttoggi.info

Per consentire il passaggio in sicurezza del corteo, il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 20 alle ore 23 di venerdì istituirà il divieto di sosta nell’area di parcheggio prospiciente la facciata della chiesa di Santa Maria Maggiore e il divieto di transito al momento del passaggio della processione, su corso Vittorio Emanuele, via Borgo Farinario, via Marconi, via Sant’Apollinare, corso Cavour e su tutto il percorso interessato dalla celebrazione religiosa.

Dalle ore 19.30 fino al termine della processione sarà vietata la sosta su tutta piazza Gabriotti e negli stalli prospicienti i giardini del Cassero (compresi i veicoli autorizzati).