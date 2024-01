Venerdì i funerali di Antonio Becchetti, organi donati: l’ultimo atto d’amore

Il rito funebre venerdì 19 gennaio a Solfagnano, in tanti stanno rendendo omaggio al modello e coreografo nella casa funeraria a San Sisto

I suoi organi sono stati donati, secondo la volontà che Antonio Becchetti aveva espresso. L’ultimo gesto d’amore del modello e coreografo, scomparso all’età di 56 anni, proprio nel giorno del suo compleanno, dopo essere stato trasferito all’ospedale di Perugia a seguito del malore che lo aveva colto domenica, mentre preparava un evento a Umbertide.

Una scelta che ha commosso ancora di più i suoi tanti amici, che dalla tarda mattinata di oggi, giovedì, si sono recati alla Casa funeraria di Ifa Passeri a San Sisto per rendere omaggio ad Antonio. I funerali saranno celebrati domani, venerdì 19 gennaio, al Salone del Villaggio Santa Caterina di Solfagnano, alle 15. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Rancolfo.

Antonio Becchetti, entrato nella moda per caso, notato a Milano durante una gita quando era giovanissimo, dopo l’attività di modello era restato in quel mondo che tante soddisfazioni ha continuato a dargli, come coreografo, art director e model coach. Un’attività che gli ha consentito di scoprire e di lanciare diversi modelli e modelle.