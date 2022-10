Vendono porcini esteri lungo la strada, multati. Funghi sequestrati donati in beneficenza

Il controllo è avvenuto lungo una delle principali vie di accesso ad Amelia.

I due avevano esposto i funghi porcini in cassette di legno nel bagagliaio dell’auto e li vendevano al prezzo di 10 euro al kg, con il costo indicato in un pezzo di cartone. La situazione non è passata inosservata ad una pattuglia del Nucleo Radiomobile Carabinieri della Compagnia di Amelia, che sono intervenuti insieme ai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Amelia.

È stato appurato che i funghi porcini erano stati messi in vendita senza la prescritta certificazione dell’Asl competente per territorio, così come normato dalle leggi nazionali e regionali. Non solo: la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante è vietata dall’ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002. Per questo i carabinieri forestali e territoriali hanno accompagnato i due uomini in caserma, contestando loro sanzioni per circa 500 euro.

I porcini, circa 15 kg, sono stati posti sotto sequestro. È stato poi richiesto l’intervento degli ispettori micologi dell’Usl Umbria 2, che hanno confermato che i funghi fossero tutti del genere Boletus e relativo gruppo, risultando idonei al consumo. Sono stati messi a disposizione dell’autorità competente e, una volta completato il relativo procedimento amministrativo, verranno destinati ad enti benefici.