Vendita TCT ad Ast, presidio di lavoratori e sindacati durante l'incontro con il prefetto - Tuttoggi

“Da questo incontro – ha dichiarato Emilio Trotti, segretario regionale FIM CISL Umbria – ci aspettiamo che le parti trovino una soluzione affinché l’azienda TCT possa ripartire, con i 52 lavoratori”.

Rampiconi: “Attività e produzione devono riprendere al più presto”

“I lavoratori – ha aggiunto Alessandro Rampiconi, segretario provinciale FIOM CGIL Terni – non sono merce di scambio in una trattativa tra privati. C’è in gioco un intero ciclo produttivo, la filiera del tubo. Chiediamo responsabilità ad Ast e a TCT: questo territorio non può perdere 52 posti di lavoro”.

“Le attività e la produzione devono riprendere al più presto”.

Il commento di FISMIC CONFSAL

Al fianco dei lavoratori anche FISMIC CONFSAL. “La richiesta da parte della TCT di una revisione dei prezzi non ha avuto l’esito sperato”, ha ribadito più volte Gioacchino Olimpieri. “Da mesi, ormai, siamo in questa situazione”.