Vasto incendio tra Terni e Orte, traffico treni sospeso - Aggiornamenti - Tuttoggi

Vasto incendio nei pressi della della rete ferroviaria tra Orte e Nera Montoro, traffico treni interrotto. Sul posto Vigili del Fuoco

Aggiornamento ore 16.55 – Il centralino del 115 è stato letteralmente preso d’assalto per segnalare l’incendio tra Terni e Orte. I caschi rossi sono sul posto e hanno staccato l’energia elettrica per favorire le operazioni di spegnimento del rogo. Secondo quanto appreso le prime verifiche in loco sulle possibili cause dell’incendio avrebbero evidenziato che l’incendio sia stato originato da un guasto all’impianto frenante di un convoglio.

Vasto incendio tra Orte e Nera Montoro

Nel pomeriggio di oggi 4 luglio si è sviluppato un vasto incendio tra Terni e Orte, più precisamente nei pressi della linea ferroviaria tra Orte e Nera Montoro. La segnalazione dell’incendio è arrivata proprio da personale delle ferrovie che ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco.