Incendi in serie, giornata nera tra Terni e Orvieto - Tuttoggi

Incendi in serie in provincia di Terni, soltanto oggi tre roghi tra Nera Montoro, Narni e Orvieto. Richiesto mezzo aereo a Monteleone

Dopo il vasto incendio del pomeriggio di oggi, 4 luglio, che ha causato anche il blocco dei treni sulla linea Roma-Ancona, la provincia di Terni è stata interessata da altri due incendi, uno a San Liberato di Narni e uno a Monteleone di Orvieto, che stanno mettendo a dura prova i Vigili del fuoco.

Incendio a San Liberato di Narni

Un incendio, sempre scaturito da fiamme in sterpaglie e che si è propagato poi per il bosco, ha interessato la zona di San Liberato di Narni. Sul posto, in supporto alla squadra di Terni, è stata inviata da Perugia la squadra AIB.