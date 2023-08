Vasto incendio alla Montesca, vigili del fuoco in azione | In fiamme anche benna dell'elicottero VIDEO - Tuttoggi.info

Bruciati già tre ettari di terreno e bosco, sul posto pompieri da Città di Castello, Sansepolcro e Perugia

Un vasto incendio si è propagato, nel tardo pomeriggio di oggi (22 agosto), sulle colline tifernati, in località Montesca. Il rogo avrebbe interessato già tre ettari di terreno (tra cui un uliveto), con alcune abitazioni fortunatamente solo lambite dalle fiamme.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco da Città di Castello, Perugia e Sansepolcro, alle 20 ancora in azione insieme al Gruppo Operativo Speciale (l’incendio sarebbe stato stato già domato). Le operazioni di spegnimento hanno visto anche l’impiego dell’elicottero anti incendio, la cui benna (contenitore per l’acqua) è stata avvolta anch’essa dalle fiamme (video sotto).

Nella zona interessata – vicino al “vulcano” di Sant’Angiolino, a poca distanza dal campeggio – sono arrivati anche carabinieri forestali, Polizia municipale, Afor e Protezione civile. Sono subito partite indagini per stabilire le cause del rogo, soprattutto per capire se possa essere o meno di origine dolosa.