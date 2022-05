Variante Sud, tensione a Cave | Meloni: “La strada serve”

“Ci sentiamo presi in giro”

Stesso tono dall’altro portavoce del Comitato, Francesco Piermarini: “Non mi aspettavo di dover tornare ad un argomento del genere. Eravamo riusciti a fermare quest’obbrobrio e l’amministrazione al comando della città attualmente, era con noi nell’osteggiarla. Zuccarini diceva che non serviva e oggi ci sentiamo presi in giro. Su questa terra ho costruito la mia famiglia e come me tanti altri, che hanno scelto di vivere qui. Ad oggi siamo ancora costretti a parlare di questo, e per me è un pugno nello stomaco“.

Le osservazioni del Comune al progetto originario

Interventi anche da parte di altri cittadini, membri del comitato e non, che hanno sottolineato, con diverse sfumature, la contrarietà all’opera. Nel dettaglio dello stato tecnico del progetto c’è entrato il dirigente Castellani: “Il progetto ufficiale – ha detto – non esiste, perché c’è quello del 2008 e le osservazioni che, come Comune, abbiamo inviato e sulle quali non abbiamo ancora avuto risposta“. Castellani fa riferimento alla richiesta di togliere i tratti rilevati, di rivedere il tracciato in base alle case che nel frattempo sono sorte lungo il percorso e al monito per tagliare il meno possibile i lotti di terreno.

“Questa strada serve”

Molto atteso l’intervento del vicesindaco Riccardo Meloni: “Io sono il vicesindaco di tutta la città. E’ inevitabile che quando si fa una strada, c’è una parte della città che ne sostiene l’opportunità e un’altra no. L’interesse che deve sostenere l’amministrazione è quello dell’intera città. In questo caso, alcuni penseranno che sia negativa, altri positiva. Dal nostro punto di vista, una strada di collegamento serve. Quella strada del 2008 era stata contestata anche dal sottoscritto, perché con quei rilevati era inutile e così abbiamo cercato di dare indicazioni per ridurre l’impatto. La seconda ipotesi che fate – ha proseguito Meloni – non si può fare. Un cambiamento così amplio non la renderebbe più appetibile“. Quindi ancora il richiamo al “bene della collettività”.

Le osservazioni e la richiesta di tavolo istituzionale

Intervento chiaro, ma che ha scaldato la platea. Per decongestionare la zona sud – ovest della città, c’è chi fa notare della necessità della rotatoria di ponte San Magno, prima della variante. Da Casini, a questo punto, la richiesta di un “tavolo istituzionale”. L’assemblea si è chiusa con qualche momento di tensione e contestazione nei confronti del vicesindaco. Tra il pubblico anche i consiglieri comunali dei 5 Stelle, David Fantauzzi e Rosangela Marotta, Stefano Stefanucci e Stefania Filipponi di Impegno civile e il presidente di Legambiente Foligno e Valli del Topino Marco Novelli.