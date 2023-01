Variante Sud, il tema all'attenzione della Consulta per la mobilità

Si parlerà anche di polveri sottili

E’ calendarizzata per oggi pomeriggio alle 17 l’audizione del dirigente comunale dell’area Lavori pubblici, Francesco Maria Castellani, di fronte alla Consulta per la mobilità sostenibile, l’ambiente e la sicurezza stradale della città di Foligno. L’argomento sarà la Variante sud e il suo progetto, per l’illustrazione dello stato dell’arte ed eventuali chiarimenti tecnici. Altro argomento di rilievo è lo “Stato delle polveri sottili nel periodo ottobre – dicembre 2022”, stando anche al rientro in vigore dell’ordinanza per le limitazioni al traffico a causa dello sforamento del livello delle polveri sottili.

Discussione sentita su Variante sud

Una riunione dunque molto sentita, soprattutto sul fronte della Variante sud, dopo che alcune associazioni che fanno parte dell’organismo, come Legambiente, si erano espresse contro il progetto in discussione.