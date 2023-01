Pm10, superati i limiti: scatta la stretta al traffico

Previsti anche altri sforamenti

Per le successive 72 ore, sono previsti, dal sito dell’ARPA, ulteriori superamenti del parametro limite di 50 microgrammi/m3. Pertanto è stato applicato il provvedimento, in applicazione del punto 13 dell’ordinanza n. 943 del 03/11/2017 “Piano regionale per la qualità dell’aria. Attuazione delle misure di prevenzione e contenimento dell’inquinamento dell’aria da polveri sottili nel Comune di Foligno. Adeguamento dell’ordinanza n. 12 del 03/02/2015 a seguito della installazione dei varchi elettronici nel centro storico”,

I divieti

L’ordinanza prevede, in tutto il territorio comunale delimitato dal perimetro identificato come “Ambito di riduzione del traffico”, l’introduzione del “divieto assoluto della circolazione nelle fasce orarie 8,30-12,30 e 15.30–19.30 per le seguenti tipologie di veicoli: autovetture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, benzina e diesel; autoveicoli adibiti a trasporto merci Euro 0 a benzina e diesel; ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote Euro 0.