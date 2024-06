Variante Sud, nuova assemblea: il Comitato richiama i candidati

Martedì appuntamento agli impianti sportivi di Cave per parlare del progetto della strada. Ci sarà anche il prof Segatori.

Nuova assemblea del Comitato ‘Variante sud senza segreti’. L’appuntamento è martedì prossimo alle 21 presso gli impianti sportivi di Cave. Sarà un nuovo importante appuntamento per radunare i candidati sindaci, gli amministratori comunali, regionali e sindaci dei comuni limitrofi, alla vigilia del ballottaggio che sceglierà il nuovo sindaco di Foligno. Introdurranno i portavoce del Comitato, Luigi Casini e Francesco Piermarini. A condurre sarà il giornalista Roberto Conticelli, già presidente dell’ordine dei giornalisti.

Interverranno Francesco Bartoli, segretario della consulta per la mobilità sostenibile di Foligno, il professor Roberto Segatori, docente di Sociologia all’Università di Perugia, il professor Alfonso Russi, docente di Sostenibilità ambientale all’Università di Camerino e il dottor Alessandro Petruzzi, presidente di Federconsumatori. L’obiettivo del Comitato è quello di illustrare ulteriormente il progetto che è stato al centro delle polemiche negli ultimi mesi e valorizzare anche le posizioni di chi, come il professor Segatori, una volta studiata l’iniziativa progettuale, pur essendo favorevole, si sarebbe poi convinto dell’inopportunità dell’opera in questione.