Variante sud, doppia assemblea: "sfida" a distanza Comitato - Comune

Due incontri, uno del Comitato e uno del Comune, convocati a distanza di pochi giorni riaccendono la tensione sull'opera.

Doppia assemblea e sfida a distanza intorno alla Variante sud. Due le assemblee convocate nei prossimi giorni, una del Comitato e l’altra dell’amministrazione comunale.

L’assemblea del Comitato

Il Comitato Variante Sud ha convocato un appuntamento per venerdì prossimo, 15 marzo, presso la Sala Parrocchiale San Paolo Apostolo. Ad introdurre saranno i portavoce del Comitato, Luigi Casini e Francesco Piermarini. A condurre la serata il giornalista Roberto Conticelli. Tra gli interventi previsti il segretario della Consulta per la mobilità sostenibile, l’ambiente e la sicurezza stradale di Foligno, Francesco Bartoli, il professor Alfonso Russi, docente di sostenibilità ambientale all’Università degli studi di Camerino ed esperto di Via. Interverrà poi Alessandro Petruzzi, di Federconsumatori. Sono stati invitati l’amministrazione regionale e comunale, i candidati sindaco e i sindaci dei comuni limitrofi. “Invitiamo la cittadinanza di Foligno a partecipare per discutere, analizzare e valutare insieme il progetto preliminare di un’opera stradale finalmente senza segreti”, si legge nel volantino.

L’assemblea del Comune

L’altro appuntamento è quello dell’amministrazione comunale. Si tratta di un evento “aperto, per l’illustrazione alla cittadinanza del progetto della ‘Variante Sud’”. L’appuntamento è per martedì 19 marzo alle 18 nella sala Faloci Pulignani, a Palazzo Trinci. Nei giorni scorsi non sono mancati momenti di tensione tra il Comitato e l’amministrazione comunale in alcune assemblee a Scopoli, quando l’argomento era lo Svincolo, e a Colfiorito, per parlare di tempio crematorio.

Nella foto un momento dell’incontro tra il Comitato e il sindaco Stefano Zuccarini in piazza della Repubblica.