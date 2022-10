Vandali in piazza Beata Angela, lo sfogo social del titolare di un locale

“Una sera abbiamo subito una ritorsione”

“Una sera in particolare – racconta – abbiamo poi subito una rappresaglia una ritorsione…. Erano circa in 20/25, bottiglie di vetro lanciate addosso le vetrine. Tavolo in legno scaraventato addosso alla porta di ingresso X 3 volte fino a spaccarlo completamente. Dispenser porta sanificante distrutto, 1 sedia spaccata ( 3 giorni di vita ); 1 tavolo resina spaccate le zampe ( 3 giorni di vita) e via discorrendo. Non sono un assiduo frequentatore di social, E questa notte scrivendo questo post, probabilmente pure male non pretendo nulla, non si risolverà mai niente !!!“

“Segnalazioni e denunce non sono servite”

“In realtà volevo chiedere scusa a tutti coloro che passando in piazza Santa Angela notano un certo degrado un certo abbandono anche nell’arredo !!! Volevo dire che ci ho provato a fare le cose fatte bene ma uno a costruire e 30 a distruggere non si può fare. Sono contento che sono riuscito a salvare tutto quello non ho allestito perché avevo capito subito che aria tirava. Peccato sarebbe venuto carino… ero contento. Va beh… pazienza !!! segnalazioni e denunce sono state fatte ma non è servito a niente !!! Solo a farmi perdere ulteriore tempo“.