Vandali al laghetto, giochi rotti e un’oca ferita: indagini in atto e vigilanza intensificata

Ancora rai notturni nel parco di pian di massiano

I vandali se la sono presi con panchine, tavoli, cestini dei rifiuti ed anche con i giochi dei bambini. A distanza di una decina di giorni da un altro raid vandalico, sempre a Pian di Massiano, nella zona a ridosso del laghetto.

Tanto che gli operai comunali hanno dovuto smontare alcuni giochi danneggiati per evitare che potessero diventare un pericolo per i bambini che frequentano il parco.

Ma al laghetto è stata segnalata anche la presenza di un esemplare maschio di oca grigia che presentava ferite ed uno stato di trauma. Allertato immediatamente il medico veterinario, l’animale è stato catturato e sottoposto alle cure del caso. Da un attento esame del professionista è emerso che l’oca presentava delle ferite dovute alla presenza di un filo da pesca; ciò ha richiesto un intervento di anestesia totale per asportazione dell’amo con esito positivo.

L’Amministrazione comunale fa sapere che, congiuntamente alle forze dell’ordine, sono in atto le indagini per individuare i responsabili degli atti descritti. “Condanniamo con fermezza questi episodi – spiega l’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed ambiente Otello Numerini – con l’auspicio che i responsabili possano al più presto essere individuati ed assicurati alla giustizia. Nel contempo abbiamo già concordato con la polizia locale e le altre forze dell’ordine un’intensificazione dei controlli della zona. Infine come Amministrazione sia già al lavoro per cercare di riparare e/o sostituire gli arredi distrutti affinché i nostri cittadini, soprattutto anziani e bambini, che frequentano l’area non vengano penalizzati oltremodo”.