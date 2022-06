Valtopina, il neosindaco Coccia: “Contribuiamo tutti alla crescita del paese”

“Siamo cresciuti insieme durante i giorni di campagna elettorale”

“Siamo cresciuti insieme durante i giorni della campagna elettorale – dice Coccia – sono certo che continueremo a farlo costantemente per tutto il quinquennio in cui amministreremo il nostro caro paese. Grazie anche a tutti coloro che ci sono stati vicini sostenendoci e supportandoci in mille modi. Grazie al Commissario Prefettizio Dott. Marco Migliosi che ha traghettato il nostro Comune, in questi otto mesi, con professionalità e dedizione. Un ringraziamento commosso a chi ha sempre creduto in me, fin dalla mia prima esperienza “politica” ed ora, purtroppo, non è più tra noi“.

“Fattiva collaborazione con la minoranza”

Una riflessione e un richiamo anche alla minoranza: “A loro mi rivolgo nella speranza che la fattiva collaborazione promessa in campagna elettorale possa essere concretizzata. Infine, ma non da ultimo, permettetemi di ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, i cittadini, che in noi hanno riposto la loro fiducia con il voto. Grazie infine a quanti ci hanno osservato e, alla fine, non votato. A loro diciamo che saremo anche la loro Amministrazione. Il lavoro da fare è tanto. Le difficoltà del nostro territorio le conosciamo bene così come le potenzialità. Sarà un lavoro impegnativo che perseguiremo nel tentativo di stimolare la partecipazione e il coinvolgimento di tutta la popolazione per rendervi parte attiva nelle scelte della vita sociale e amministrativa della nostra comunità. Valtopina è il nostro paese e tutti possiamo contribuire alla sua crescita e sviluppo”.

Il nuovo consiglio

Nel nuovo consiglio siederanno: Graziano Coccia, Massimiliano Bellani, Mirko Egidi, Giuseppe Mariucci, Michela Seccafieno, Rosa Bianca Gallina e Giammarco Scapeccia. Per la minoranza Lodovico Baldini, Nelly Marasca e Angelo Piccotti.