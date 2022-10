Valorizzazione di Piandarca, Assisi e Cannara sempre più unite nel nome di Francesco - Tuttoggi

Lungo il sentiero storico sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza attraverso installazione di staccionate in legno, con funzione protettiva rispetto ai fossi esistenti, in armonia con l’assetto paesaggistico e naturale del luogo e senza impatto visivo. Questo nuovo step di valorizzazione arriva grazie fondi ottenuti dal Comitato “Piandarca”, nato nel 2010 per scongiurare l’installazione di un grande impianto nella zona, con la partecipazione alla settima edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente italiano e da Intesa Sanpaolo.

Il progetto si è classificato al 10° posto nella classifica nazionale, grazie al voto di 22.888 persone in virtà del quale è stato ottenuto un contributo di 12.000 euro stanziato dal FaiI e da Intesa Sanpaolo cui si è aggiunta una rete di partner (tra cui i Comuni di Assisi e Cannara) che ha permetto di arrivare a 27.000 euro.