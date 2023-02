Dai una svolta alla tua azienda, partecipa all'International Networking Week BNI a Norcia - Tuttoggi

La Valnerina rinasce grazie alle imprese che fanno squadra . Venturi: “Sosteniamo questa iniziativa per dare il nostro contributo alla crescita di questo territorio”

Conosciuta per la sua bellezza, la sua storia, i paesaggi e le sue tradizioni, in primis quella eno-gastronomica, la Valnerina continua anno dopo anno ad affrontare una sfida importante: la ripresa economica dopo il terremoto che ha sconvolto il Centro Italia nel 2016. La difficoltà è ancora tangibile dopo più di cinque dall’evento, ma la Valnerina è una terra che non si arrende, una terra di imprenditori e professionisti che non smettono di lottare per il proprio futuro con coraggio e determinazione.

Ecco perché eventi come l’International Networking Week BNI sono fondamentali; un’occasione ideale per creare connessioni professionali, ampliare la propria rete di contatti e sviluppare nuove opportunità di business. Questo evento gratuito, che si svolge negli stessi giorni in tutto il mondo promuove l’incontro e l’interazione tra le piccole e medie imprese sia a livello locale, sia con l’apertura di interessanti canali internazionali che, in questo caso, potranno portare nuovo business e linfa commerciale alla Valnerina.