Vallo di Nera piange Andrea Bentivoglio: "Ci mancherai"

“Una morsa intorno al cuore”

“Abbiamo una morsa intorno al cuore – ha detto il prete, don Francesco Medori, nell’omelia – in questo momento abbiamo la possibilità di alzare lo sguardo e celebrare la speranza davanti alla morte. Siamo qui per quello che ci ha dato il Signore. L’ultima parola spetta a Cristo, che è passato per la morte e l’ha sconfitta. Cristo ha vinto la morte che rimane aperta per Andrea e per tutti noi. Noi facciamo di tutto per farci un posto qui, un posto che però poi lasceremo vuoto. Le cose che sembrano le più sicure sono quelle passeggere. Il Signore – ha aggiunto – ci dà una vita che è stata seminata per non finire più“.

Il ricordo del prof

“La sua disponibilità, il rispetto e la voglia di fare ci mancheranno – ha detto un prof dell’Istituto alberghiero – era un ragazzo che non ha mai rifiutato alcun compito e ruolo che gli è stato assegnato negli anni“. Per ricordarlo e celebrarlo, i ragazzi hanno apposto una divisa dell’Istituto sul feretro, con tutte le loro firme. C’era anche una delegazione degli atleti del Team Fortebraccio di Città di Castello, società ciclistica con cui Andrea ha militato fino allo scorso anno.