Morte Andrea Bentivoglio, venerdì i funerali a Vallo di Nera

Martedì sera l'autopsia sul corpo del 18enne sbalzato fuori dall'auto

Si terranno venerdì alle 16 a Vallo di Nera i funerali di Andrea Bentivoglio, il 18enne morto domenica scorsa all’alba in un tragico schianto contro un guard rail. Andrea viaggiava su un’auto guidata dall’amico di sempre, nei sedili posteriori un altro membro del gruppo, di 15 anni. Il giovane alla guida, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un guard rail. Andrea è stato sbalzato fuori e per lui non c’è stato nulla da fare. Chi ha parlato con le famiglie dei due 18enni, legatissime, le racconta come distrutte. La comunità di Vallo si è stretta intorno ad entrambe. Dopo i funerali, la salma sarà tumulato presso il cimitero cittadino.