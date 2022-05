Il 94enne, con problemi, era disidratato e un stato confusionale | L'allarme dato da due residenti nella zona di via Bigazzini

Vaga di notte seminudo, ritrovato dalla polizia e portato in ospedale. A dare l’allarme sono stati due residenti, preoccupati per quell’anziano che si aggirava, seminudo, in via Bigazzini. Immediato l’arrivo degli agenti della polizia di Stato di Perugia, che si sono messi immediatamente alla ricerca dell’uomo: rintracciato poco distante, seminudo ed in pessime condizioni igieniche, è stato soccorso dagli agenti delle Volanti in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 che erano già stati allertati dalla Sala Operativa della Questura.

Disidratato e in stato di profondo smarrimento, non è stato in grado di fornire ai poliziotti alcuna indicazione su chi fosse e dove abitasse. Dopo alcune verifiche e sentiti i residenti della zona, i poliziotti sono riusciti a identificarlo. Si tratta di un 94enne cittadino italiano con una storia di grave disagio, già seguito dai servizi sociali.