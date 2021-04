Vaccini, ordinanza Figliuolo: l’Umbria prova a recuperare su ultra 80enni, col nodo 70enni

Nel report settimanale la regione indietro sulle vaccinazioni alle persone più anziane | Tensioni coi medici di famiglia e incertezze legate ad AstraZeneca

Vaccini anti Covid, priorità a ultra 80enni e persone fragili. L’ordinanza del commissario Covid nazionale, generale Figliuolo, non cambia le fasce prioritarie. Ma chiede una accelerazione sulla base dell’età, considerando che i più anziani, così come gli estremamente vulnerabili, sono coloro che rischiano maggiormente in caso di infezione.

I dati in Umbria

Categorie sulle quali l’Umbria al momento è indietro, come emerge dal report settimanale sui vaccini stilato dal Governo, che fotografa la situazione alle ore 8 di sabato 10 aprile. Quando degli 86.402 umbri con più di 80 anni il 63,7% aveva ricevuto almeno la prima dose, quasi il 32% anche la seconda. Con 31.334 umbri over 80 che attendono ancora la prima dose. Il 36,27% della popolazione in quella fascia di età, contro il 31,80% della media nazionale. Per ritardi nel sistema o perché rifiutano di farsi vaccinare.

Nella fascia di età tra 70 e 79 anni, la cui vaccinazione è partita questa settimana, dei 96.920 umbri ha ricevuto almeno la prima dose quasi il 6% (5.805), e 1.341 sono immunizzati anche con la seconda dose (1,38%). Con tutto il dato nazionale che risulta molto basso (2,48%). Oltre 91 mila umbri in questa fascia di età attendono potenzialmente il vaccino. Una vaccinazione che per questa fascia di età viene complicata dalle diffidenze sul vaccino AstraZeneca, che sta portando a rinunce anche tra la popolazione anziana, nonostante le rassicurazioni su eventuali effetti collaterali.

Altissima invece l’adesione in Umbria alla vaccinazione tra gli ospiti delle Rsa: sono 192 (il 4% del totale) gli anziani che non hanno ricevuto il vaccino. E in questo caso per loro volontà.

In sanità

Quasi completati i controlli incrociati sulle liste del personale sanitario inviato da Ordini professionali e strutture anche private, dopo che a livello nazionale è scattato l’obbligo di vaccinazione per coloro che lavorano in sanità. In Umbria 25.104 dei 27.034 operatori sanitari (il 92,86%) ha ricevuto almeno la prima dosee oltre il 77% ha completato il ciclo con il richiamo.

Restano da vaccinare 1.930 operatori sanitari, il 7,14% del totale.

Personale scolastico: un terzo senza vaccino

Sotto la media nazionale (72,13%) la quota del personale scolastico che in Umbria ha deciso di sottoporsi al vaccino: il 67,11% dei 27.994 addetti ha ricevuto la prima dose. Campagna che in tutta Italia ha risentito delle incertezze legate al farmaco AstraZeneca utilizzato per questa categoria, come per le forze armate e di polizia ed altre ancora. In Umbria negli ultimi due giorni le persone al di sotto dei 60 anni che avevano già la prenotazione per AstraZeneca hanno ricevuto il farmaco della Pfizer.

Restano 9.206 operatori scolastici (quasi il 33%) che non hanno ancora ricevuto il vaccino, perché attendono il loro turno o perché non hanno aderito alla campagna di vaccinazione.

E da mercoledì, con il rientro in classe anche degli studenti delle superiori al 50%, l’Umbria torna ad allinearsi con le disposizioni previste per la zona arancione.

Vaccini, l’Umbria prova ad accelerare

Di fronte a questa situazione, l’Umbria prova ad accelerare sul fronte dei vaccini. Alle 6 di domenica 11 aprile risultano somministrate 183.527 delle 231.835 dosi consegnate dei tre farmaci attualmente disponibili (Pfizer, Moderna e AstraZeneca). Con il vaccino Johnson & Johnson atteso per metà mese.

Dopo le vaccinazioni effettuate nella giornata di sabato, le dosi inoculate agli over 80 risultano 78.695, quelle al personale sanitario 46.051, al personale scolastico 18.998 e alle forze armate e di polizia 3.409.

Il nodo dei 70enni

Ma il nodo al momento è quello dei 70enni. Fascia di popolazione per la quale sono stati messi in campo anche i medici di medicina generale. Che nelle scorse ore hanno ricevuto dalla sanità regionale l’indicazione di utilizzare tutte le dosi loro consegnate entro il fine settimana, minacciando in caso contrario provvedimenti.

Con il risultato che alcuni medici di famiglia venerdì sera hanno telefonato ai propri assistiti chiedendo loro la disponibilità ad essere vaccinati all’indomani. Un lavoro complesso. Per la paura di AstraZeneca anche tra gli anziani, nonostante le rassicurazioni. E perché da ogni boccetta di questo preparato vanno ricavate 11 dosi, con la conseguente necessità di creare liste di pazienti con numeri multipli di 11.

Il lavoro dei medici di famiglia

Il sindacato Fimmg, nella lettera arriva a sottolineare come “Il medico di famiglia non ha bisogno di minacce, scadenze ed ultimatum” la replica inviata alla Regione dal sindacato Fimming di fronte a quello che viene considerato un inaccettabile ultimatum.

Ma i medici di famiglia sentono sulle loro “spalle” il peso della sanità territoriale. Che è fatta di vaccinazioni e di risposte di fronte ai timori manifestati, ma anche di cura di tutte le altre patologie e spesso dei disagi anche psicologici.