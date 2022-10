"V Giornata delle Catacombe", bilancio positivo per iniziative e trekking a Massa Martana - Tuttoggi

Ampia partecipazione di bambini e adulti alle iniziative di Associazione Acqua, Comune di Massa Martana e Regione Umbria,

Positivo il bilancio per “Callisto e l’invenzione delle catacombe”, l’iniziativa tenuta in occasione della quinta giornata dedicata a questi ‘cimiteri sotterranei’ a Massa Martana ha riscosso grande interesse che si è tradotto in una ampia partecipazione di bambini e adulti alle iniziative organizzate dall’Associazione Acqua con il sostegno del Comune di Massa Martana e della Regione Umbria, nell’ambito dell’edizione 2022 del progetto “Humbria2O – La Cultura non si ferma“.

Per l’intera giornata di domenica si sono succedute visite guidate dall’archeologo Stefano Spiganti e Valentina Gubbiotti con trekking – al quale ha preso parte l’assessore del Comunecon delega a turismo e cultura Chiara Titani – lungo l’Antica Via Flaminia e i suoi diverticoli, ripercorrendo il tracciato antico della via Flaminia, ammirando il Ponte Fonnaia, costruzione romana. Nel pomeriggio anche laboratori creativi per i più piccoli insieme al personale di Amodì/servizi educativi.