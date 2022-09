Usl Umbria 1, l'adesione allo screening mammografico resta tra i più alti d'Italia - Tuttoggi

Per quanto riguarda la diagnostica clinica, oggi l’Usl Umbria 1 garantisce il 98,5 per cento delle priorità di tipo B (entro 10 giorni), il 100 per cento delle priorità D (30 giorni) ed il 99,3 per cento delle priorità P (primo esame). La classe di priorità C (controlli successivi) è gestita esclusivamente dai Cup radiologici di II livello, così come le C operate al seno; nei servizi dell’Azienda sanitaria le donne che devono effettuare dei controlli, stabiliti dallo specialista a seguito di una prima prestazione, quando escono ricevono direttamente dal senologo la prescrizione del controllo e l’appuntamento, così facendo vengono tutte prese in carico. Tale organizzazione, dilatando i tempi per evitare affollamenti, è stata mantenuta anche durante la prima fase pandemica da Covid-19 e ha permesso di recuperare tutti gli esami di screening bloccati durante il lockdown entro il 10 gennaio 2021.

Dopo i 50 anni, inoltre, le donne del territorio dell’Usl Umbria 1 vengono prese in carico dallo screening aziendale e vengono chiamate, come da protocolli internazionali, ogni 2 anni per eseguire la mammografia di screening il tutto fino al compimento del 75esimo anno di età. Per questi motivi l’Usl Umbria 1 – anche in seguito ad un articolo pubblicato nei giorni scorsi su di una presunta carenza di posti – ci tiene a precisare che le senologie aziendali hanno un’organizzazione tale da garantire gli esami senologici, sia per prime prestazioni che per la presa in carico delle donne che devono effettuare controlli o prestazioni di secondo livello.