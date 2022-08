Usl Umbria 1, il direttore generale in visita all’Hospice di Perugia - Tuttoggi

L’Hospice è un servizio pubblico gratuito che ospita i pazienti che necessitano di un’assistenza intensiva non erogabile al domicilio. Accoglie persone affette da patologie cronico-evolutive-degenerative, oncologiche e non, prevalentemente in fase avanzata, ma anche pazienti in terapia simultanea che necessitano di terapia di supporto. Offre inoltre accoglienza, sostegno e calore umano alla rete familiare e amicale che ruota intorno al malato.