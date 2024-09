Usd Trevana, al via la stagione all’insegna delle novità

Nella splendida cornice di Villa Fabri, nel pomeriggio di domenica, la USD Trevana 2020 ha accolto tutti i suoi tesserati, le loro famiglie e tutta la popolazione per un “Aperitivo Sportivo” che ha sancito ufficialmente l’inizio della nuova stagione.

L’evento fortemente voluto dal neo-Presidente Daniele Cecilia è stata l’occasione per presentare il nuovo direttivo della società e illustrare a tutti i presenti gli obbiettivi e le nuove strategie per il futuro. Sono state presentati tutti i bambini e ragazzi della scuola calcio e settore giovanile con tutti gli allenatori e preparatori, fino ad arrivare alla presentazione della prima squadra. Inoltre, sono svelate due grandi novità: la prima è il nuovo logo, completamente rinnovato, legato alla tradizione ma progettato per essere versatile e utilizzabile nei vari supporti di comunicazione e merchandising; la seconda la Trevana Card, una carta esclusiva riservata ai giocatori e alle famiglie della USD Trevana 2020, un simbolo di appartenenza e di sostegno reciproco tra la società, le famiglie e le realtà commerciali di Trevi.

Alla serata hanno presenziato anche le più alte cariche istituzionali, rispondendo con entusiasmo all’invito rivolto al Consiglio Comunale, a partire dal Primo Cittadino Ferdinando Gemma, il Vice Sindaco Saverio Andreani e l’Assessore allo Sport Mirko Menicacci che ha testimoniato la vicinanza delle istituzioni e ha ricordato l’importanza che storicamente la Trevana ha avuto per il tessuto sociale e sportivo del territorio.

Oltre alle figure istituzionali, hanno voluto manifestare la loro vicinanza anche altre realtà di prima importanza per il territorio, come l’Ente Palio dei Terzieri, la Pallavolo Trevi e L’Avis, consolidando così il forte legame che unisce sport e sociale. L’evento, conclusosi con un ricco buffet, ha portato a Villa Fabri oltre 400 persone, rivelandosi un grande successo di pubblico e come dichiarato del Presidente Cecilia “Speriamo che questo sia l’inizio di un lungo percorso di crescita sportiva e sociale, crediamo fermamente nel nuovo progetto e ci adopereremo con tutte le nostre forze per garantire un futuro roseo alla USD Trevana 2020 ad allo sport trevano.”