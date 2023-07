Uomo trovato morto in casa, spettro overdose - Tuttoggi.info

Dramma overdose a Terni, uomo trovato senza vita all'interno del proprio appartamento. Indagano i Carabinieri di Terni

Nel pomeriggio di ieri, 6 luglio, un uomo di 60 anni, P.M. le generalità, è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione, situata in via Brodolini. Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’uomo sarebbe morto almeno un giorno prima rispetto al ritrovamento del cadavere. Sul posto si sono portati i Carabinieri di Terni che indagano per ricostruire le ultime ore di vita del 60enne. Dall’ispezione dell’appartamento da parte dei militari, sarebbero emersi indizi che lascerebbero pensare a una morte dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. Il magistrato di turno ha disposto l’autopisa e gli esami tossicologici sul corpo dell’uomo.