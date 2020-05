Uomo perde la vita nel bosco - Tuttoggi

Nel primo pomeriggio di oggi, la Centrale Unica Regionale del 118 ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) per un intervento in una zona boschiva del Comune di Penna In Teverina.

Secondo quanto verificato dagli addetti al soccorso, la richiesta era arrivata per un uomo di 70 anni abitante del luogo, colto da malore in un’area impervia.

Sul posto si sono recate due squadre del SASU, provenienti da Terni e Spoleto, composte da tecnici e sanitari che, individuato un corpo a terra nell’area segnalata si sono subito precipitati per portare soccorso. Una volta ispezionato il ferito, gli operanti hanno constato che l’uomo era deceduto.

I volontari, autorizzati dagli inquirenti, hanno recuperato e trasportato la salma per consentire le operazioni di rito. Sul posto anche il personale del 118 ed i Carabinieri.