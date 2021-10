Uomo e donna, pace e musica:"Nel nome del rispetto" presenta il concorso 21/22 - Tuttoggi

La sesta edizione, si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado, dal nido alle superiori, all'università agli istituti di pena minorili e per adulti

Lunedì 18 ottobre, ore 11, presso la Sala d’Onore di Palazzo Donini della Regione Umbria, si terrà la conferenza stampa indetta dalla presidente Maria Cristina Zenobi e della vice presidente prof. Cristina Virili dell’Associazione “Nel Nome del Rispetto” per la presentazione del progetto-concorso per l’anno 2021/2022 che, giunto alla sua sesta edizione, si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado, dal nido alle superiori, all’università agli istituti di pena minorili e per adulti ed è esteso a tutto il territorio nazionale, potendo altresì contare sull’apporto e il riferimento di “Ambasciatori” dell’Associazione presenti in 17 Regioni d’Italia.

Le tematiche, come per gli anni precedenti, saranno tre:

“Il Rispetto dell’essere umano tra tradizione ed emancipazione”;

“Il Rispetto come concetto di pace tra storia ed evoluzione” e

“Il Rispetto e l’evoluzione della donna attraverso la musica”.

Mantenendo come elemento di riferimento il valore del Rispetto con la finalità di promuoverlo ed approfondirlo in ogni sua declinazione, questa edizione porterà studenti e docenti ad approfondire il rispetto riservato alla figura della donna e dell’uomo nelle loro molteplici vesti e ruoli avuti nella società per coglierne i mutamenti e le evoluzioni.

Altrettanto attuale, il secondo tema nel quale il Rispetto andrà individuato nelle dinamiche sociali che hanno consentito il mantenimento della pace tra i popoli in un’ottica evolutiva dei rapporti delle singole identità statuali.

Infine il terzo tema che impegnerà gli studenti appassionati di musica a comprendere che l’impegno della donna in ambito musicale, molte volte sottovalutato o sconosciuto, abbia invece contribuito alla evoluzione e all’affermazione della stessa in tutti gli ambiti sociali ed intellettuali.

Nell’occasione saranno presentate altre iniziative che l’Associazione realizzerà nei prossimi mesi. Si tratta del progetto pilota realizzato con il plesso scolastico Perugia 12, dirigente Simona Ferretti, del convegno fissato per il 25 novembre presso il carcere di Capanne in occasione della Giornata del Femminicidio.

Verranno inoltre presentate altre iniziative promosse dall’Associazione come l’istituzione di un corso di formazione sulla motivazione empatica e il convegno dell’11 marzo sulla Pace e il Rispetto dell’essere umano.

Alla conferenza stampa interverranno la presidente della Regione, Donatella Tesei, il prefetto di Perugia, Armando Gradone, per la provincia di Perugia, Erika Borghesi, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, il vicesindaco e Assessore alla Scuola, Gianluca Tuteri, nonché i testimonial dell’Associazione, dott. Fausto Cardella, magistrato e garante dell’Ateneo perugino e Presidente Fondazione Antiusura, il regista Gianfranco Albano, il dott. Antonio Stango, presidente della Federazione Nazionale Diritti Umani.