Università della Terza Età, riparte l’attività: aperte le iscrizioni

Ci sarà anche una lezione - testimonianza del sindaco Zuccarini

Dopo un anno di sospensione dell’attività in presenza, sostituita dalla pubblicazione delle Lettere dall’Unifol, l’Università della Terza Età di Foligno ha riaperto le iscrizioni a partire dal 1° ottobre con prosecuzione nei giorni di mercoledì e venerdì pomeriggio (ore 16-17,30) nella sede di Via Oberdan 123.

Inaugurazione anno accademico

Sabato 16 ottobre alle ore 10 avrà poi luogo l’inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022, cui seguiranno gli appuntamenti dedicati alle lezioni nei giorni di mercoledì e venerdì successivi fino al 20 maggio 2022. Per garantire le condizioni di sicurezza, l’accesso all’aula sarà consentito ai soli iscritti muniti obbligatoriamente di mascherina e di Green Pass.

I corsi previsti

Il programma del nuovo anno accademico prevede i seguenti corsi: 1. Arte a Foligno, 2. Musica: la voce come strumento, 3. La scienza di fronte ai nuovi rischi per l’umanità, 4. Nell’opera del mondo. Poeti e scrittori tra letteratura, vita e storia, 5. Un vocabolario per il nostro tempo: spunti di discussione, 6. In viaggio con gli amici: in cielo e poi da Est a Ovest, da Sud a Nord. Una curiosità: in quest’ultimo corso è prevista una lezione-testimonianza del sindaco Stefano Zuccarini dal titolo “Ma io volo!”.

Attività linguistica

Se la condizione sanitaria e organizzativa lo permetterà, da gennaio 2022 saranno attivati moduli formativi dedicati alle lingue straniere, ad esperienze laboratoriali e a saggi coreutici e teatrali.

I requisiti per iscriversi

Per iscriversi all’Unifol non sono richiesti requisiti particolari: basta aver compiuto 30 anni e pagare una modesta quota di iscrizione (20 euro il singolo, 35 i coniugi). Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria (tel. 348 5616483).