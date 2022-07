Università online: quali sono i tassi di occupazione dopo la laurea? - Tuttoggi

Negli ultimi dieci anni l’andamento del mercato del lavoro per i laureati è cambiato drasticamente e ogni anno è possibile notare delle tendenze che si trasformano velocemente, destabilizzando numerosi laureati.

Una nota positiva c’è: non importa da quale ateneo provieni, se hai studiato in un’università online o fisica, la laurea offre sicuramente maggiori possibilità di trovare un lavoro ben retribuito.

Università online: quali sono le lauree che permettono di trovare lavoro

Analizzando le statistiche riportate online da diverse società di consulenza e informazione, dal 2017 ad oggi, l’elenco delle lauree che permettono di ottenere migliori opportunità sul mercato del lavoro sono pressoché le stesse:

Architettura;

Economia;

Medicina;

Ingegneria industriale;

Informatica.

Tempo necessario per trovare lavoro

In tutti i casi sopracitati, un neolaureato riesce ad ottenere un lavoro ben retribuito entro 5 anni dal conseguimento della laurea e con una tipologia di contratto soddisfacente. Seguono con una situazione simile anche le lauree in Chimica e Fisica.

Il report di Almalaurea analizza nel dettaglio anche le tempistiche per trovare lavoro dopo aver conseguito la laurea e analizzando i laureati che hanno completato il loro percorso di studi negli anni 2020, 2018 e 2016, la maggior parte dei giovani hanno trovato lavoro entro un periodo di tempo da 1 a 5 anni.

Nel 2021, invece, i tassi di occupazione sono cresciuti notevolmente e gran parte dei laureati di primo livello e secondo livello (74,5% e 74,6%), provenienti sia dalle università online che dai tradizionali atenei, hanno trovato lavoro a un anno dal conseguimento della laurea.

Quali sono gli stipendi dei neolaureati

Nel 2021, la retribuzione mensile netta che caratterizza i neolaureati lavoratori, a un anno dal conseguimento del titolo, è in media di 1.340 euro mensile per i laureati di primo livello e 1.407 euro mensile per i laureati di secondo livello.

Tra le professioni che guadagnano di più con la laurea troviamo medici e farmacisti con una media di 1.898 euro netti al mese, ingegneri industriali e informatici con 1.851 euro e i laureati in economia con 1.706 euro.

Tra le categorie di professioni con gli stipendi più bassi troviamo gli educatori, gli operatori sociali e le maestre di asilo o elementari che guadagnano mediamente tra i 1.300 e i 1.400 euro netti al mese.

Tipologie di contratti di lavoro più comuni per i laureati

Secondo le statistiche riportate online che analizzano i dati ottenuti nel biennio 2020/2021, la forma contrattuale più diffusa per i laureati di primo e secondo livello è il contratto a tempo indeterminato che in genere viene proposto dopo un anno dall’assunzione.

Tuttavia, anche in questo caso dipende fortemente dalle tendenze di mercato che ogni anno cambiano le regole di ogni settore.