Unitre Orvieto, arriva il patrocinio morale a "Cuori Pulsanti" dall'Ambasciata di Francia in Italia - Tuttoggi

Unitre Orvieto, il progetto "Cuori Pulsanti" ottiene il riconoscimento del patrocinio morale dall'Ambasciata di Francia

Un altro riconoscimento prestigioso per l’Unitre di Orvieto. Una comunicazione indirizzata al presidente Riccardo Cambri annuncia il patrocinio morale dell’Institut Français Italia al corso “Cuori Pulsanti”, in partenza Mercoledì 26 Ottobre presso la Sala Unità d’Italia (Palazzo Comunale di Orvieto).

Il programma, ideato e condotto dalla Professoressa Laura Ricci, si avvarrà della collaborazione alle letture di Ornella Cioni, Loretta Fuccello ed Alberto Romizi e delle nuances musicali di artisti della Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” coordinati dal M° Cambri, e intende tracciare il passaggio dalla forma-romanzo tradizionale a quella moderna, attraverso le figure di tre importanti scrittrici che operarono nell’Ottocento e nel primo Novecento: fra esse, la letterata francese George Sand.

La lettera dall’Ambasciata di Francia

“Non posso che congratularmi con Lei”, si legge nella missiva firmata dalla Consigliera Culturale dell’Ambasciata di Francia in Italia, “per l’omaggio fatto a questo monumento della letteratura francese all’avanguardia in quanto donna e scrittrice anticonformista per la sua epoca. Siamo molto lieti della ricchezza del suo programma a sostegno della promozione di un’autrice francese, poiché tale conferenza permetterà al pubblico di scoprire le varie sfaccettature della sua carriera letteraria”.

Il Consiglio Direttivo Unitre Orvieto esprime i più cordiali rallegramenti alla Professoressa Ricci e a quanti animeranno “Cuori Pulsanti”.