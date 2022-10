Università delle Tre Età di Orvieto, il percorso didattico "Cuori Pulsanti" - Tuttoggi

Nel primo incontro, che aprirà il corso Mercoledì 26 0ttobre alle ore 16:30 nella Sala Unità d’Italiadel Palazzo Municipale, sarà trattata la figura della scrittrice francese George Sand, una delle più prolifiche scrittrici delle letterature mondiali che, sebbene sia nota in Italia soprattutto per la sua vita anticonformista e la sua relazione con Frédéric Chopin, nella sua lunga carriera di scrittrice e giornalista ha dato alle stampe centinaia di titoli tra romanzi, racconti, articoli politici e di critica letteraria.

Nel secondo appuntamento, in programma a Palazzo Negroni Mercoledì 9 Novembre alle ore 16:30, verrà analizzato il genio narrativo della scrittrice inglese Jane Austen, una delle autrici più celebri e a tutt’oggi più lette dell’ambito letterario mondiale. Attraverso il coinvolgente gioco narrativo dei suoi romanzi che, seppure specchio mirabile dell’Inghilterra dei primi anni dell’Ottocento e dei suoi mutamenti sociali, si slanciano per pensiero e stile nella modernità, Austen fondò un nuovo genere letterario di grande successo, il romanzo di formazione per giovani donne, e anticipò, con la sua brillante narrazione, temi che saranno ripresi dal pensiero femminista attuale.

Virginia Woolf a Palazzo Negroni

Il terzo incontro, che sempre a Palazzo Negroni concluderà il ciclo alle ore 16:30 di Mercoledì 23 Novembre, verterà sulla grande scrittrice inglese Virginia Woolf, genio sensibile e originale che, insieme ad autori quali Proust, Musil, Joyce e Svevo, ha contribuito alla grande rivoluzione letteraria del Novecento coi suoi romanzi, con una preziosa attività editoriale e con un illuminante lavoro di critica letteraria. Tutti gli incontri saranno arricchiti da selezionate letture, di cui saranno sensibili interpreti Ornella Cioni, Loretta Fuccello e Alberto Romizi, e da nuances musicali coordinate dal M° Riccardo Cambri e che vedranno impegnati musicisti della Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole”.

Per informazioni: 3387323884 (cell), uni3-orvieto@alice.it (email).