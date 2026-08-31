"Under My Skin (A Frank Sinatra Songbook)" a Perugia. Valerio Marino presenta il suo ultimo album - Tuttoggi.info

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“Under My Skin (A Frank Sinatra Songbook)” a Perugia. Valerio Marino presenta il suo ultimo album

Redazione

“Under My Skin (A Frank Sinatra Songbook)” a Perugia. Valerio Marino presenta il suo ultimo album

Il nuovo album di Valerio Marino dedicato a Frank Sinatra verrà presentato mercoledì a Perugia nella Terrazza del Mercato Coperto
Lun, 31/08/2026 - 16:08

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Mercoledì 2 settembre alle 17:30 il cantante umbro Valerio Marino presenta il suo ultimo album Under My Skin (A Frank Sinatra Songbook) a Perugia, presso la Terrazza del Mercato Coperto, in un evento patrocinato dal Comune di Perugia. Lorenzo Materazzini, giornalista di RAI del TGR Umbria, dialogherà con l’artista.

Nell’album suonano musicisti umbri, quasi tutti perugini, di lunga esperienza: Francesco Angeli (sax alto e flauto), Massimo Pucciarini (pianoforte), Marco Marino (contrabbasso), Alberto Argirò (batteria).

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