Una Sir a due facce piega Piacenza 3-1 GALLERY

I Block Devils partono forte, subiscono il ritorno degli ospiti e vincono a fatica il terzo set per poi prendersi i 3 punti

Una Sir a due facce piega Piacenza 3-1 al PalaBarton. Con Travica in regia e Colaci al rientro, i Block Devils vincono facile il primo set e subiscono nel secondo. La partita si decide nel terzo set, che la Sir riesce a chiudere in proprio favore dopo essersi fatta rimontare 5 punti. Poi nel quarto i Block Devils tornano a difendere bene e piegano Piacenza.

Per Perugia doppia cifra per Leon (17), Anderson (14) e Rychlicki (16 con 3 muri). Solè e Mengozzi portano fieno in cascina nelle vie centrali ed applausi per il rientro in campo dopo l’infortunio per un ottimo Colaci, solido in ricezione (53%) e clamoroso in difesa.

Travica Mvp

Così Dragan Travica, che si fa trovare pronto con l’assenza di Giannelli e risulta decisivo: “L’Mvp è tutto merito della squadra e dello staff che mi mettono sempre nelle condizioni migliori per allenarmi e giocare. È un piacere giocare con questi ragazzi. Portiamo a casa una vittoria sofferta, ma meritata. Ci siamo aggrappati ad ogni punto, è stata partita vera, combattuta, il terzo set è stato decisivo nell’economia del risultato. Sono contento della vittoria e giocare davanti a questo pubblico, finalmente, è una soddisfazione incredibile”.

Le due squadre si rivedranno in Coppa Italia. Intanto in Superlega Perugia si gode la conferma del primato e, dopo il giorno di riposo di domani, torna in palestra venerdì per preparare la trasferta di Vibo, terz’ultima tappa della regular season.

Tabellino

Sir Safety Conad Perugia – Gas Saes Bluenergy Piacenza 3-1

25-18; 19-25; 29-27; 25-20

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica 8, Rychlicki 16, Solè 8, Mengozzi 2, Leon 17, Anderson 14, Colaci (libero), Plotnytskyi 3. N.e.: Giannelli, Ter Horst, Ricci, Dardzans, Piccinelli (libero), Russo. All. Grbic, vice all Valentini.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 6, Stern 13, Cester 8, Holt 4, Rossard 2, Recine 12, Scarferla (libero), Russell 18, Antonov. N.e.: Pujol, Caneschi, Tondo (libero), Catania. All. Bernardi, vice all. Botti.

Arbitri: Ubaldo Luciani – Maurizio Canessa

LE CIFRE – PERUGIA: 17 b.s., 3 ace, 35% ric. pos., 16% ric. prf., 51% att., 11 muri. PIACENZA: 16 b.s., 6 ace, 44% ric. pos., 16% ric. prf., 41% att., 13 muri

il muro di Perugia durante Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy PIACENZA, 11ª giornata girone di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 23 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-23/_ND53521] Perugia, esultanza durante Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy PIACENZA, 11ª giornata girone di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 23 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-23/_MB67108] il muro di, Wilfredo LEON VENERO durante Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy PIACENZA, 11ª giornata girone di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 23 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-23/_MB67142] Dragan TRAVICA, esulta con i compagni durante Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy PIACENZA, 11ª giornata girone di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 23 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-23/_ND53519] “Murato” durante Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy PIACENZA, 11ª giornata girone di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 23 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-23/_ND53531] Stefano MENGOZZI, attacco durante Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy PIACENZA, 11ª giornata girone di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 23 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-23/_MB67315] Wilfredo LEON VENERO, attacco durante Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy PIACENZA, 11ª giornata girone di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 23 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-23/_ND53578] Sebastian SOLÉ, attacco durante Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy PIACENZA, 11ª giornata girone di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 23 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-23/_ND53596] il muro di Perugia durante Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy PIACENZA, 11ª giornata girone di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 23 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-23/_ND53606] Perugia, esultanza durante Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy PIACENZA, 11ª giornata girone di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 23 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-23/_ND53659] Kamil RYCHLICKI, esultanza durante Sir Safety Conad PERUGIA – Gas Sales Bluenergy PIACENZA, 11ª giornata girone di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 23 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-23/_ND53718]

La partita

Nel primo set, dopo le schermaglie iniziali, la Sir prende, guidata da Travica. il largo, piazzando il break del 15-9. Gli ospiti non riescono a reagire e la Sir si ritrova a giocare 10 set points. Piacenza ne annulla quattro e allora Grbic chiama i suoi. Al rientro in campo Perugia trova il primo set su un errore degli ospiti (25-18).

A inizio secondo set Piacenza trova il break e si prende un vantaggio di 3 punti. I ragazzi di Bernardi ora giocano bene. Sull’ace di Brizard (10-6) Grbic chiama i suoi. Leon sbaglia la palla del -1 e Piacenza sul turno al servizio di Recine allunga sul +5 (13-8). Grbic manda dentro Plotnytskyi, che riporta sotto la Sir (12-14). Piacenza torna però a +5 di vantaggio e la Sir, che ora fa fatica sia in attacco, sia a difendere, non riesce a ricucire. E gli ospiti pareggiano il conto dei set (25-19).

In avvio di terzo set la Sir trova subito il break, anche perché ora i Block Devils sono tornati ad alzare il muro. Quello di Anderson vale il 10-6. Perugia mantiene il vantaggio, ma sul turno in battuta di Russel Piacenza si porta sul -2 (18-16). Sul turno al servizio di Recine gli ospiti trovano il 21 pari quando Solè viene murato. Si va avanti punto a punto. Leon mette a segno il punto set in pallonetto, ma l’arbitro vanifica. Ma Piacenza cede 29-27.

Dopo lo scampato pericolo partono subito forte i Block Devils (6-1). Alza il muro Perugia, che si porta sul +7 (16-9) e chiude 25-20 senza cali di tensione, contro un avversario comunque ostico.